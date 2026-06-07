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Визит Зеленского в Венгрию перенесли из-за отсутствия согласования

Визит Владимира Зеленского в Будапешт, запланированный на понедельник, а также его встреча с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром не были согласованы, сообщает венгерский портал HVG.

Источник: Reuters

«По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», — говорится в сообщении.

В Министерстве иностранных дел Венгрии в ответ на запрос издания заявили, что переговоры о месте и времени продолжаются, а окончательное соглашение о дате на понедельник так и не было достигнуто.

Как отмечает портал, основной темой переговоров должны были стать двусторонние отношения Венгрии и Украины. Это связано с недавними заявлениями Мадьяра о том, что в результате переговоров на экспертном уровне удалось восстановить права закарпатских венгров. Взамен, по его словам, Венгрия пообещала не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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