Израиль намерен взять под контроль 70% территории сектора Газа

«В секторе Газа мы сжимаем кольцо вокруг [радикального палестинского движения] ХАМАС со всех сторон. В настоящее время мы контролируем более 60% территории сектора и вскоре дойдем до 70%. Мы не позволим им перевооружиться или причинить нам вред, а также уничтожим их высшее командование», — сказал Нетаньяху. Слова главы правительства распространила его канцелярия.