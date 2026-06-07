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Израиль намерен взять под контроль 70% территории сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах расширить военное присутствие в секторе Газа. Выступая на еженедельном заседании правительства, он сообщил, что под контроль будет взято до 70% территории анклава.

Источник: Reuters

«В секторе Газа мы сжимаем кольцо вокруг [радикального палестинского движения] ХАМАС со всех сторон. В настоящее время мы контролируем более 60% территории сектора и вскоре дойдем до 70%. Мы не позволим им перевооружиться или причинить нам вред, а также уничтожим их высшее командование», — сказал Нетаньяху. Слова главы правительства распространила его канцелярия.

9 октября 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции Израиль и ХАМАС достигли договоренности о реализации первого этапа мирного плана. Инициатива была представлена президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Согласно условиям соглашения, израильские войска отошли на так называемую желтую линию, сохранив под контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предусматривала вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил и начало работы структур по управлению сектором, включая Совет мира.

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