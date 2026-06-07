Помощник президента Ушаков сообщил о закрытых контактах России с Украиной

В Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и затем передал информацию Москве. Ранее Владимир Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева. Что известно о закрытых контактах между Москвой и Киевом — в материале «Газеты.Ru».