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Оппозиция и наблюдатели фиксируют нарушения на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Оппозиция в Армении и наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях на проходящих в стране парламентских выборах.

Источник: РИА "Новости"

Второй номер в списке блока «Армения» («Айастан») экс-президента Роберта Кочаряна — Ишхан Сагателян сообщил о препятствовании работе их политической силы со стороны правоохранителей. «В ходе всей предвыборной кампании фиксировались позорные нарушения. Сегодня утром с помощью лживых уловок делаются попытки препятствовать работе оппозиционных политических сил, и делается это для того, чтобы напугать избирателей», — сказал он в беседе с журналистами после голосования на выборах.

Предвыборный штаб блока «Армения» сообщил, что с раннего утра правоохранительные органы проводят действия, направленные на воспрепятствование избирательному процессу. Отмечается, что члены предвыборного штаба незаконно задерживаются по различным причинам, в том числе под предлогом допроса в качестве свидетелей. В политической силе рассказали также о зафиксированных фактах вынесения бюллетеней с участка, об открытом голосовании, о вмешательстве представителей правящей силы в голосование.

О разного рода нарушениях сигнализирует и блок «Сильная Армения». К примеру, в общине Мецаван, согласно политической силе, советник премьера Армении Никола Пашиняна Арам Хачатрян незаконно проник на избирательный участок и препятствует голосованию граждан. Инициатива «Айакве» сообщила о том, что на избирательном участке 25/08 гражданин подошел голосовать, но вместо него уже кто-то подписался и проголосовал.

О нападении силовиков на территориальные структуры «Процветающей Армении» (ППА) бизнесмена Гагика Царукяна и задержании представителей территориальных структур ППА заявил пресс-секретарь политсилы Иветта Тоноян.

В Армении 7 июня проходят очередные парламентские выборы. В них принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьером Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки «Армения» во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Нареком Карапетяном. По данным ЦИК, правом голоса обладают примерно 2,5 млн граждан страны.

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