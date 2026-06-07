Оппозиция и наблюдатели фиксируют нарушения на выборах в Армении

Второй номер в списке блока «Армения» («Айастан») экс-президента Роберта Кочаряна — Ишхан Сагателян сообщил о препятствовании работе их политической силы со стороны правоохранителей. «В ходе всей предвыборной кампании фиксировались позорные нарушения. Сегодня утром с помощью лживых уловок делаются попытки препятствовать работе оппозиционных политических сил, и делается это для того, чтобы напугать избирателей», — сказал он в беседе с журналистами после голосования на выборах.