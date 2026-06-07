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Литва заняла четвертое место в рейтинге стран ЕС с высоким уровнем угрозы бедности

Данные приводит статистическое агентство Евростат.

Литва в 2025 году вошла в пятерку стран Евросоюза с самым высоким уровнем угрозы бедности и социальной изоляции, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на статистическое агентство Евростат.

В прошлом году в ЕС риску бедности и социзоляции подверглось 20,9% населения или 92,7 млн людей. Самые высокие показатели были зарегистрированы в Болгарии, Греции и Румынии. Литва заняла в рейтинге четвертое место — в соседнем государстве под угрозой бедности находилось 26,3% жителей. Латвия оказалась на шестом месте, Эстония — на восьмом. Самые низкие показатели — в Чехии (11,5%), Польше (15%) и Словении (15,5%).

По информации Госагентства данных, максимальную зарплату в Литве — 2891,4 евро до вычета налогов — получали в Вильнюсе, а минимальную — 1871, — в Зарасайском районе.

Иллюстрация: «Sputnik Литва».

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