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Галузин: Молдавия превращается в логистический хаб для Украины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.

Источник: Вадим Денисов/ТАСС

«Вы знаете, это только усугубило бы те процессы, которые происходят, а именно, процессы все большего сближения Молдавии с НАТО, несмотря на и вопреки закрепленному в конституции страны нейтральному статусу. Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся», — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях руководства Молдавии о вхождении в Румынию.

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