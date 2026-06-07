«Вы знаете, это только усугубило бы те процессы, которые происходят, а именно, процессы все большего сближения Молдавии с НАТО, несмотря на и вопреки закрепленному в конституции страны нейтральному статусу. Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся», — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях руководства Молдавии о вхождении в Румынию.