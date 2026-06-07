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Politico: Франция разместит войска на Кипре

Франция и Республика Кипр в понедельник подпишут соглашение, предоставляющее французским вооруженным силам право на размещение на территории острова. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников Кипра.

Источник: AP 2024

Как уточняет издание, документ будет подписан министрами обороны двух стран — Катрин Вотрен и Василисом Пальмасом. Подписание состоится в день их участия в неофициальном заседании Европейского совета по иностранным делам. Соглашение определит условия пребывания французских войск на острове, порядок проведения учений, включая совместные, а также другие аспекты оборонного партнерства.

Ранее, в конце апреля, президент Республики Кипр Никос Христодулидис заявил, что Франция разместит войска на Кипре «в гуманитарных целях». В публикации Politico отмечается, что подписываемое соглашение о статусе войск позволит Парижу размещать военный контингент на острове в Средиземном море.