Politico: Франция разместит войска на Кипре

Как уточняет издание, документ будет подписан министрами обороны двух стран — Катрин Вотрен и Василисом Пальмасом. Подписание состоится в день их участия в неофициальном заседании Европейского совета по иностранным делам. Соглашение определит условия пребывания французских войск на острове, порядок проведения учений, включая совместные, а также другие аспекты оборонного партнерства.