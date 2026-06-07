По ее словам, обычные украинцы заполнили социальные сети комментариями, публикациями и видео, в которых выражают свое несогласие с курсом властей на продолжение конфликта и националистической пропагандой.
«Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», — написала Мендель на своей странице на платформе Substack.
По словам Мендель, интернет дал украинцам «психологическое убежище», где люди наконец смогли высказаться. В сообщении говорится, что многие боятся спецслужб, поэтому значительная часть критиков действуют из-за рубежа. По словам бывшей пресс-секретаря, правительство Зеленского все больше склоняется к радикальной националистической идеологии, чуждой его собственному прошлому и прежней позиции. В результате украинцы чувствуют себя «рабами, посланными защищать свободу».
При этом для западных СМИ голоса миллионов украинцев становятся «невидимыми или неудобными». По ее словам, нарратив об Украине как о вечном «щите Европы» удобно обходит стороной такие явления в украинском обществе, как усталость от войны, коррупционные скандалы, произвол насильственной мобилизации и падение доверия.
«Мы не можем позволить себе продолжать политику “войны до победы”, которая все больше выглядит как война ради войны — обогащение узкого круга и разрушение нации. И неважно, насколько это может быть геополитически удобно для определенных западных политических сил», — добавила она.
По ее словам, украинские власти могут запугивать, подвергать цензуре и насильно мобилизовывать граждан, но они не могут помешать миллионам украинцев делиться правдой в интернете.