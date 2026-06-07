Трамп заявил о вывозе урана из Ирана вне зависимости от переговоров

«Если мы заключим сделку и окажемся в дружеских отношениях, то мы пойдем вместе… если мы не заключим сделку, то очень жестко разнесем их военным путем и дождемся момента, прежде чем пойти», — сказал Трамп.
«У нас есть камеры, наведенные на это. Если бы кто-то туда отправился, если бы вы пошли туда, то я смог бы прочитать ваше имя на нагрудном значке», — заявил американский лидер в беседе с ведущей телеканала.
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