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Трамп заявил о вывозе урана из Ирана вне зависимости от переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты извлекут уран с территории Ирана вне зависимости от результатов переговоров с Тегераном. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC.

Источник: Reuters

«Если мы заключим сделку и окажемся в дружеских отношениях, то мы пойдем вместе… если мы не заключим сделку, то очень жестко разнесем их военным путем и дождемся момента, прежде чем пойти», — сказал Трамп.

Он также отметил, что по-прежнему намерен уничтожить запасы обогащенного урана после того, как США вывезут его из Ирана. Трамп уточнил, что следит за попытками вывезти ядерный материал в обход Вашингтона с использованием спутников наблюдения.

«У нас есть камеры, наведенные на это. Если бы кто-то туда отправился, если бы вы пошли туда, то я смог бы прочитать ваше имя на нагрудном значке», — заявил американский лидер в беседе с ведущей телеканала.

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