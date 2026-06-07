В Армении на фоне выборов прошли сотни задержаний

«Мы начали несколько процессов, связанных с нарушениями в день тишины, были опубликованы десятки записей, возбуждены десятки дел в связи с нарушением избирательных законов», — сказал Арутюнян, добавив, что «неправда, будто правоохранители оставили реакцию на все нарушения на последние дни».
По его словам, некоторые политические силы распространяют такие утверждения, поскольку соцопросы показывают их «незавидное положение». Арутюнян считает, что «некоторые силы и журналисты создают искусственный ажиотаж».
При этом представители блока «Сильная Армения» сообщили о противоправных действиях уже в день голосования — 7 июня. По их утверждению, сотрудники полиции незаконно ворвались в офис блока, расположенный в квартале Нораван города Гюмри, и задержали трех человек.
«Цель подобных силовых действий — сорвать работу нашего штаба. Адвокатам Артушу Акопяну и Айку Арутюняну не позволяют войти внутрь и защитить права граждан», — заявили представители «Сильной Армении».