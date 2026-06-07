В Армении на фоне выборов прошли сотни задержаний

«Мы начали несколько процессов, связанных с нарушениями в день тишины, были опубликованы десятки записей, возбуждены десятки дел в связи с нарушением избирательных законов», — сказал Арутюнян, добавив, что «неправда, будто правоохранители оставили реакцию на все нарушения на последние дни».