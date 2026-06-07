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На границе России и Казахстана возникла пробка

АСТАНА, 7 июн — РИА Новости. Пробка на границе с РФ образовалась из-за снижения темпа приема грузовых автомобилей сопредельной стороной, сообщили РИА Новости в комитете госдоходов минфина Казахстана.

Источник: © РИА Новости

Видеокадры с большим затором из автомобилей в Актюбинской области на западе Казахстана на границе с Россией появились в социальных сетях в воскресенье.

«В настоящее время наблюдается снижение темпов приема грузовых автомобилей сопредельной стороной. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс между пунктами пропуска», — говорится в сообщении комитета.

В казахстанской таможне пояснили, что «на АПП “Жайсан” (в Казахстане — ред.) функционируют четыре полосы движения, тогда как на сопредельном пункте пропуска “Сагарчин” (в РФ — ред.) две полосы». Сообщается, что в связи с увеличением транспортного потока пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение транспортных средств, что приводит к образованию очередей.

В комитете добавили, что автомобильный затор на пункте пропуска формируется, как правило, после выходных дней, когда накапливается поток транспортных средств.

«Жайсан» — автомобильный пункт пропуска на границе Казахстана и России. Расположен в Мартукском районе Актюбинской области напротив российского пункта пропуска «Сагарчин», который находится в Акбулакском районе Оренбургской области РФ.