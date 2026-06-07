Бюджетников заставляют приводить семьи на митинги: оппозиция Армении сделала громкое заявление

Парламентские выборы прошли в республике 7 июня. За депутатские мандаты борются 18 политических сил: 16 партий и 2 блока. Право голоса, согласно окончательным данным ЦИК, имеют чуть более 2,5 млн человек. По состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 мск) явка достигла 48,92%. Это выше аналогичного показателя на прошлых внеочередных выборах, где к тому же часу проголосовали 38,17% избирателей.