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Бюджетников заставляют приводить семьи на митинги: оппозиция Армении сделала громкое заявление

Оппозиционный блок «Армения» заявил о принудительной мобилизации бюджетников на предвыборные акции. Информацию озвучил второй номер в списке объединения экс-президента Роберта Кочаряна Ишхан Сагателян.

Источник: Life.ru

По его словам, в списки на недавнее мероприятие правящего «Гражданского договора» были внесены сотрудники детских садов, школ, мэрий, областных администраций, министерств и национальных парков. Собравшихся обязали не только явиться лично, но и привести членов семьи.

Сагателян утверждает, что подобная практика носит повсеместный характер. «Если сегодня зайти в любой офис “Гражданского договора”, областную администрацию или мэрию, сотрудников каждого из них можно судить на 200 лет», — заявил он.

Парламентские выборы прошли в республике 7 июня. За депутатские мандаты борются 18 политических сил: 16 партий и 2 блока. Право голоса, согласно окончательным данным ЦИК, имеют чуть более 2,5 млн человек. По состоянию на 17:00 по местному времени (16:00 мск) явка достигла 48,92%. Это выше аналогичного показателя на прошлых внеочередных выборах, где к тому же часу проголосовали 38,17% избирателей.

Западные соцопросы отводят «Гражданскому договору» менее 37% голосов, тогда как оппозиция суммарно набирает около 49%. Рейтинг блока «Сильная Армения» составляет 26%, объединения «Армения» — 12%, «Процветающей Армении» — 6%, «Крыльев единства» — 5%. Остальные участники рискуют не пройти в парламент.

Кампания сопровождалась давлением на оппозицию и уголовными делами против конкурентов власти. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал такой процесс нелегитимным из-за устранения соперников. В МИД России заявили о нарушениях демократических процедур. Эксперты полагают, что репрессии вызваны неспособностью премьера Никола Пашиняна победить честно.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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