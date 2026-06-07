Ранее британский адмирал заявил, что Королевский военно-морской флот Великобритании тратит около тридцати процентов своего оперативного времени на противодействие так называемой «российской угрозе». Речь идёт о выслеживании российских подводных лодок, которые якобы создают «прямую угрозу» для безопасности Соединённого Королевства.