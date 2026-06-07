Оппозиция Армении обвинила власти в «выборной карусели» на голосовании

Напомним, в Армении завершилось голосование на парламентских выборах. Избирательные участки работали до 20:00 по местному времени, после чего комиссии приступили к обработке бюллетеней. За депутатские мандаты боролись 18 партий и блоков. Среди главных участников — «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна. Чтобы пройти в парламент, объединениям нужно набрать от 8% до 10% голосов, а партиям — не менее 4%. Выборы признают состоявшимися при любом уровне явки.