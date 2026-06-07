Трамп психанул и сбежал на середине интервью: он назвал ведущую продажной

Конфликт начался во время разговора о праймериз в Калифорнии, которые прошли 2 июня. Трамп обратил внимание, что в штате до сих пор продолжается подсчет голосов, и на этом основании раскритиковал местные власти. Уэлкер не согласилась с его оценкой, после чего американский лидер сорвался уже на нее.