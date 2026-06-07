В партии «Сильная Армения» заявили, что Пашинян проигрывает выборы

Ранее в Армении завершилось голосование на парламентских выборах: избирательные участки работали до 20:00 по местному времени, после чего комиссии приступили к обработке бюллетеней. По состоянию на пять часов вечера активность граждан достигла 48,92%, что заметно выше, чем на аналогичных выборах в июне 2021 года — тогда к 17:00 показатель составлял лишь 38,17%. Первые итоги появится ближе к полуночи.