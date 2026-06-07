Партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступает за сотрудничество с Россией и последовательно отстаивает мирную внешнеполитическую повестку — BSW против эскалации конфликта на Украине и нерациональных санкций, разрушающих экономику ФРГ. Партия настаивает на дипломатическом урегулировании, а также возобновлении выгодных для немецкого бизнеса экономических отношений с РФ.