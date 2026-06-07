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Два депутата ЕП от партии Сары Вагенкнехт прибыли в Москву для переговоров

Члены Европейского парламента от немецкой партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург вновь прибыли в российскую столицу с рабочим визитом. Об этом пишет издание Focus Online.

«Мы хотим продолжить переговоры, которые начали в прошлом году во время нашего визита по случаю 80-й годовщины Победы над нацистской Германией», — отметили Фирмених и фон дер Шуленбург в совместном заявлении.

В программе поездки запланированы встречи с представителями Администрации президента РФ, депутатами Государственной думы, а также деятелями гражданского общества. Политики считают, что необходимо сигнализировать о необходимости преодолеть опасное отсутствие диалога, которое сейчас сложилось в отношениях между Евросоюзом и Россией.

«Мы считаем срочно необходимым развить новые форматы переговоров с Россией по линии гражданского общества, вместо того чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая вредит прежде всего ЕС и Германии», — подчеркнули евродепутаты.

Партия «Союз Сары Вагенкнехт» выступает за сотрудничество с Россией и последовательно отстаивает мирную внешнеполитическую повестку — BSW против эскалации конфликта на Украине и нерациональных санкций, разрушающих экономику ФРГ. Партия настаивает на дипломатическом урегулировании, а также возобновлении выгодных для немецкого бизнеса экономических отношений с РФ.

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