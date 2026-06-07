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Civic.am: партия Пашиняна лидирует на выборах в парламент с 56,7% голосов

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует на выборах в парламент республики с 56,7% голосов. У оппозиционного блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 17,5% голосов. Об этом сообщает Civic.am со ссылкой на результаты экзитпола, проведенного правящей партией.

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» лидирует на выборах в парламент республики с 56,7% голосов. У оппозиционного блока «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 17,5% голосов. Об этом сообщает Civic.am со ссылкой на результаты экзитпола, проведенного правящей партией.

Голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). По состоянию на 17:00 явка составила 48,9%.

За места в парламенте Армении борются 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор». Никол Пашинян занимает должность премьер-министра республики с 2018 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения встала у развилки».

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