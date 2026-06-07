Пашинян проигрывает: Появились первые данные экзит-полов после выборов в Армении

По предварительным данным, лидирует движение «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. Ему отдают 29,9−31,1% голосов. «Гражданский договор» идёт вторым. Его результат варьируется в диапазоне от 24,5% до 30,1%.
Третью строчку занимает ещё один оппозиционный блок — «Армения» во главе с Робертом Кочаряном. Экс-президент может рассчитывать на поддержку 13,8−20,9% избирателей.
В парламент также проходит оппозиционная «Процветающая Армения» Гагика Царукяна с показателем 5,3−5,9%. Судьба объединения «Крылья единства» Армана Татояна пока под вопросом — у него 3,2−5,8%.
Эксперты отмечают: если действующий премьер не сможет переломить ситуацию в свою пользу, он рискует потерять и кресло главы кабмина, и курс на евроинтеграцию. Официальные итоги будут известны позже.
Явка к 17:00 составила 48,92%, что значительно превышает показатель выборов июня 2021 года — тогда на это же время проголосовали лишь 38,17% избирателей. Первые официальные результаты ожидаются ближе к полуночи.
Напомним, выборы сопровождаются масштабным давлением на оппозицию. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже назвал процесс нелегитимным, подчеркнув силовое устранение конкурентов. МИД России заявляет об отходе от демократических стандартов. Эксперты связывают репрессии с неспособностью премьер-министра Никола Пашиняна удержать власть в условиях честного соперничества.
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