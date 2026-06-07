Трамп заявил, что не обещал не воевать

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не обещал избегать «бесконечных» войн. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News. Трамп указал, что «не смог бы создать самую сильную армию в мире», если бы был категорически против войн.
«Я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Но это не бесконечная война», — заявил американский президент, имея в виду конфликт в Иране.
Он отметил, что США находятся в конфликте с Ираном лишь на протяжении трех месяцев, а большая часть конфликта проходила в условиях «довольно хорошего перемирия».
В ходе интервью президент США добавил, что США вывезут и уничтожат высокообогащенный уран с территории Ирана вне зависимости от того, будет ли заключена мирная сделка между странами. Если же Тегеран и Вашингтон не заключат сделку, тогда США «военным путем очень жестко» разберутся с Ираном, добавил американский лидер.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира как никто другой, однако он никогда ее не получит. В мае прошлого года бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что президент США Дональд Трамп может отказаться от переговоров по мирному урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на разрешении других конфликтов ради получения Нобелевской премии мира.
Трамп заявлял, что был причастен к завершению восьми конфликтов за время своего второго президентского срока — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС. Кроме того, после прихода к власти американский президент пообещал завершить конфликт на Украине за пару месяцев.
В начале этого года Трамп сказал, что он должен был получить несколько Нобелевских премий мира за предотвращение «восьми войн», обвинив Норвегию в отказе в присуждении ему этой награды, несмотря на, по его словам, дипломатические достижения.
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