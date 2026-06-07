Трамп заявил, что не обещал не воевать

Трамп заявлял, что был причастен к завершению восьми конфликтов за время своего второго президентского срока — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС. Кроме того, после прихода к власти американский президент пообещал завершить конфликт на Украине за пару месяцев.