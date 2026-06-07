В Будапеште прошел митинг против действий Мадьяра

Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы. После истечения срока ультиматума Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента.