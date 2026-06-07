В Будапеште прошел митинг против действий Мадьяра

Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы с просьбой разрешить спорные конституционные вопросы. После истечения срока ультиматума Мадьяр заявил, что инициирует поправки в конституцию, чтобы сместить президента.
Митинг под лозунгом «Не бойтесь!» у президентского дворца был организован общественными деятелями, близкими к правоконсервативным кругам, и перешедшей в оппозицию партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана. В нем приняли участие около двух тысяч человек по подсчетам корреспондента РИА Новости. Толпа заполнила площадь перед президентским дворцом, прилегающие улицы и лужайки.
В руках у собравшихся венгерские флаги, белые цветы, которые организаторы просили принести в поддержку президента, плакаты с надписями «Не уходите, господин президент!» и «Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллионов фидесовцев». Толпа скандировала лозунги «Не позволим!», «Предатель!», «Диктатор!», «Сам уходи в отставку!» против Мадьяра, а также «Виктор! Виктор!» в поддержку экс-премьера.
«Верховенство права нельзя осуществить в нарушение принципа верховенства права», — сказал один из организаторов протеста, заместитель председателя будапештского отделения партии «Фидес» Жолт Ренге.
Председатель одной из близких к «Фидесу» молодежным организаций Беньямин Монуш предостерег Мадьяра от превращения в Робеспьера, поскольку «если поддерживать золотую цепь людей пустыми обещаниями и деньгами, рано или поздно позолота сойдет, и собственная партия и сторонники приведут тебя на гильотину».
«Обращаемся к вам, займитесь своими делами, займитесь уже управлением страной и найдите себе другого врага», — сказал лидер общественной организации CitizenGo Бела Телеки.
В толпе митингующих преобладали люди старшего поколения, но было и много людей среднего возраста и молодых. Люди, приехавшие из отдаленных районов Будапешта и других городов, выстраивались в длинные очереди, чтобы сесть на автобус, который идет к президентскому дворцу Шандора в Будайской крепости.