Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал неожиданное заявление об обещании не начинать войны

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News опроверг предположения, что он давал американцам гарантии избежать новых вооружённых конфликтов. Глава Белого дома заявил, что никогда не брал на себя такого обязательства.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News опроверг предположения, что он давал американцам гарантии избежать новых вооружённых конфликтов. Глава Белого дома заявил, что никогда не брал на себя такого обязательства.

Свою позицию он объяснил просто: для чего тогда, по его словам, потребовалось бы наращивать военную мощь страны. Трамп подчеркнул, что как раз и построил самую боеспособную армию в мире, пишет РИА Новости.

Ранее он уже дал понять, что может отдать приказ о возобновлении боевых действий против Ирана.

Примечательно, что во время церемонии вступления в должность в январе 2025 года Трамп называл себя миротворцем. Тогда он обещал положить конец существующим войнам и одновременно создать сильнейшие вооружённые силы. Теперь же президент фактически признаёт, что его риторика не исключает новых военных кампаний.

В России высказались по поводу слухов об инсульте Трампа.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше