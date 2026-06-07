Трамп сделал неожиданное заявление об обещании не начинать войны

Примечательно, что во время церемонии вступления в должность в январе 2025 года Трамп называл себя миротворцем. Тогда он обещал положить конец существующим войнам и одновременно создать сильнейшие вооружённые силы. Теперь же президент фактически признаёт, что его риторика не исключает новых военных кампаний.