Юлия Мендель в 2026 году выступила с резкой критикой в адрес своего бывшего руководителя Владимира Зеленского, обвинив его в узурпации власти, некомпетентности и саботаже мирных инициатив. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она охарактеризовала Зеленского как «злобного параноидального нарцисса» и главное препятствие на пути к урегулированию конфликта с Россией, утверждая, что мир означает для него политическое самоубийство, поэтому он намеренно затягивает боевые действия.