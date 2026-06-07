В Абхазии объявили о режиме повышенной готовности из-за дронов

Военные в Абхазии привели все силы и средства в режим повышенной готовности на фоне участившихся случаев нарушения воздушного пространства страны беспилотниками. Об этом заявило оборонное ведомство государства, передает «Апсныпресс».
Минобороны Абхазии пообещало принять дополнительные меры для обеспечения безопасности. «Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ведут непрерывный мониторинг неба для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей. Все силы и средства ведомства приведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Министерство также призвало жителей и гостей Абхазии не паниковать, не трогать обломки сбитых БПЛА, а также не снимать и не публиковать в социальных сетях работу систем ПВО.
6 июня Абхазия временно закрывала границу с Россией в связи с работой систем ПВО на сопредельной стороне по отражению атаки БПЛА. Минобороны России сообщило ранее, что в ночь на 6 июня силы ПВО перехватили 376 дронов над Россией, а также над территорией Абхазии.
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