Явка на выборах в Армении достигла беспрецедентных 58,97%

Напомним, что оппозиция ранее заявила о масштабных нарушениях со стороны действующих властей. Представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян обвинил правительство в «выборных каруселях» и использовании административного ресурса. Представитель партии «Сильная Армения», адвокат Арам Вардеванян заявил о случаях, когда «в квартире прописано всего три человека, а на голосовании в списках оказывается, что 35». Блок Кочаряна сообщил о незаконном перемещении бюллетеней.