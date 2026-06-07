Bild сообщил о возможной победе неонациста на выборах мэра в Саксонии

В первом туре голосования 29% избирателей в Ауэ-Бад-Шлема отдали свои голоса за Хартунга. Теперь он может надеяться и на голоса кандидата от «Альтернативы для Германии» (18,5%), который больше не участвует в выборах. Если суммировать результаты, Хартунг приблизится к отметке 50%, пишет Bild.