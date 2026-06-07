Bild сообщил о возможной победе неонациста на выборах мэра в Саксонии

В Германии вице-председатель неонацистской партии «Свободные саксонцы» Стефан Хартунг может стать мэром города Ауэ-Бад-Шлема в Саксонии. В случае победы он будет первым ультраправым главой города со времен Третьего рейха, сообщает Bild.
В городе проживают около 19 тыс. человек. С 1999 года мэром является Генрих Коль от Христианско-демократического союза Германии.
В первом туре голосования 29% избирателей в Ауэ-Бад-Шлема отдали свои голоса за Хартунга. Теперь он может надеяться и на голоса кандидата от «Альтернативы для Германии» (18,5%), который больше не участвует в выборах. Если суммировать результаты, Хартунг приблизится к отметке 50%, пишет Bild.
Как отмечает таблоид, Федеральное ведомство по охране Конституции Германии классифицировало «Свободных саксонцев» как неонацистскую партию. Кроме того, Хартунг, сообщает Bild, состоит в организации «Родина» (Die Heimat, до 2023 года — Национал-демократическая партия Германии), которую то же ведомство по охране Конституции охарактеризовало как правоэкстремистскую.
Как пишет Sueddeutsche Zeitung, «Свободная Саксония» требует, среди прочего, большей автономии для земли, а при необходимости и «сексита» — выхода региона из состава ЕС по аналогии с «брекситом» Великобритании. Саксония здесь понимается не только в рамках своих нынешних границ, но и в рамках границ бывшего королевства.
Хартунгу 37 лет, он IT-предприниматель. Активно участвует в работе городских и районных советов, неоднократно организовывал публичные протесты, такие как факельные шествия против приюта для беженцев в Шнееберге.
В своей предвыборной программе Хартунг обещает снизить родительские взносы в детские сады, открыть медицинские учреждения и сократить штат горадминистрации. Он не выступает против рабочих мигрантов, которые приехали в страну легально, но тем не менее не хотел бы превращения Ауэ-Бад-Шлема «в многокультурный плавильный котел», рассказал Хартунг Sueddeutsche Zeitung.
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