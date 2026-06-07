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Швыдкой рассказал, стоит ли ждать Россию на международных конкурсах

Михаил Швыдкой, занимающий пост спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, на полях Петербургского экономического форума в беседе с «Лентой.ру» рассказал о том, как он видит возвращение страны в глобальное культурное пространство. По его словам, Москва готова к участию в любых международных событиях — от музыкальных и танцевальных конкурсов до соревнований в области изобразительного искусства.

Михаил Швыдкой, занимающий пост спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, на полях Петербургского экономического форума в беседе с «Лентой.ру» рассказал о том, как он видит возвращение страны в глобальное культурное пространство. По его словам, Москва готова к участию в любых международных событиях — от музыкальных и танцевальных конкурсов до соревнований в области изобразительного искусства.

Он обратил внимание на слова гендиректора «Евровидения», который признал, что отстранение России носило неполитический характер. Швыдкой расценил это как сигнал: организаторы осознают, что без нашей страны песенный конкурс теряет свою полноту. Он также отметил, что сейчас европейцы, вероятно, вдохновляясь российским проектом «Интервидение», задумались о расширении «Евровидения» на азиатские страны.

Как пояснил спецпредставитель, устроители таких престижных киносмотров, как Каннский, Венецианский и Берлинский фестивали, находятся под мощным прессом со стороны средств массовой информации. Тем не менее многие из них, подчеркнул Швыдкой, понимают, что Россия — великая культурная держава, и её отсутствие на мировой арене никому не идёт на пользу.

Привлекательность русской культуры, добавил он, держится на высочайшем уровне филармонического и классического искусства. Именно это, по мнению Швыдкого, заставляет даже под давлением СМИ признавать необходимость возвращения России на ведущие международные творческие площадки.

Швыдкой предупредил о тяжелом диалоге с Украиной после СВО.

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