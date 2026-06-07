Швыдкой рассказал, стоит ли ждать Россию на международных конкурсах

Михаил Швыдкой, занимающий пост спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству, на полях Петербургского экономического форума в беседе с «Лентой.ру» рассказал о том, как он видит возвращение страны в глобальное культурное пространство. По его словам, Москва готова к участию в любых международных событиях — от музыкальных и танцевальных конкурсов до соревнований в области изобразительного искусства.