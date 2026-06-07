Мацуев: Классическая музыка осталась единственной связью России и НАТО

Тем временем ремьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждает, что Россия может начать конфликт с НАТО уже к 2030 году. По его словам, такие прогнозы поступают от британских спецслужб и аналитических структур других государств — участниц альянса. Глава британского правительства призвал европейские страны наращивать вложения в оборонную промышленность, чтобы подготовиться к потенциальным вызовам в ближайшие годы.