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Санду надумала изменить законы ради производства дронов с Украиной

Молдавия будет выпускать беспилотники и намерена взаимодействовать в этом вопросе с Украиной. Сейчас страна официально имеет нейтральный статус, поэтому потребуются изменения в законодательстве. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в интервью местному видеоблогеру Николаю Кику.

Источник: Life.ru

«Я попросила правительство подготовить изменение законодательства. С одной стороны, государство должно производить эти дроны и антидроны, но с другой — мы должны позволить участвовать и частному сектору», — заявила она.

По словам Санду, Кишинёву «необходимо» иметь эти дроны для борьбы беспилотниками, которые «всё чаще проникают» в Молдавию и «создают реальную опасность».

Санду добавила, что на данный момент Молдавия не имеет никаких резервов или технологий для выпуска дронов, поэтому без иностранных кураторов и зарубежных денег не обойтись. Она также выразила надежду, что Украина поможет с организацией производства, ведь киевский режим уже получил богатый опыт в данном направлении.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Молдавия уже становится логистическим центром для поставок Киеву, ускоряя сближение с НАТО. Это всё происходит вопреки закреплённому в конституции республики нейтральному статусу.

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