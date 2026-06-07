Митинг в Будапеште: венгры взбунтовались против премьера Мадьяра

Лидер молодёжной организации Беньямин Монуш сравнил премьера с Робеспьером, предупредив, что пустые обещания и деньги рано или поздно приведут его к гильотине. В толпе преобладали пожилые люди, но было много и молодых, а также жителей отдалённых районов и других городов, которые выстраивались в очереди на автобус к дворцу.