Российская сторона не раз акцентировала внимание на том, что атаки украинских беспилотников на мирное население представляют собой циничные провокации, продиктованные провалами киевского режима на линии фронта. На этом фоне отечественные средства ПВО продолжают демонстрировать высокие результаты, стабильно перехватывая и уничтожая воздушные цели. В ответ на подобные действия ВС РФ наносят прицельные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в выпуске дронов.