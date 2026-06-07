The Telegraph узнала о планах Трампа купить архипелаг Чагос в Индийском океане

Диего-Гарсия — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос, который Великобритания вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а затем передала США в аренду для размещения авиабазы. В октябре 2024 года Британия объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом, однако отозвала законопроект о ратификации сделки из-за отсутствия согласия США.