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The Telegraph узнала о планах Трампа купить архипелаг Чагос в Индийском океане

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность купить архипелаг Чагос в Индийском океане, на котором находится американо-британская военная база Диего-Гарсия. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность купить архипелаг Чагос в Индийском океане, на котором находится американо-британская военная база Диего-Гарсия. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Господин Трамп обсуждал идею покупки острова с министром финансов США Скоттом Бессентом. Цель администрации США — обойти Великобританию, которая рассчитывает заключить соглашение о передаче Маврикию контроля над архипелагом, пишет The Telegraph.

Диего-Гарсия — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос, который Великобритания вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а затем передала США в аренду для размещения авиабазы. В октябре 2024 года Британия объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом, однако отозвала законопроект о ратификации сделки из-за отсутствия согласия США.

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