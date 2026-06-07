Лантратова и Лубинец договорились о возвращении гражданских

«У меня сейчас в работе находится истории десяти семей, которых мы должны воссоединить, и вот первые три семьи удалось воссоединить… Договорились о воссоединении семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями», — сообщила Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live».