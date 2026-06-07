Лантратова и Лубинец договорились о возвращении гражданских

Лантратова отметила, что в пятницу состоялась ее первая встреча с украинским коллегой. В рамках этой встречи три семьи вернулись в Россию, а пять человек направились к родственникам на Украину.
«У меня сейчас в работе находится истории десяти семей, которых мы должны воссоединить, и вот первые три семьи удалось воссоединить… Договорились о воссоединении семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями», — сообщила Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live».
Кроме того, российский омбудсмен указала, что достигла с украинским коллегой договоренности о взаимном обмене списками гражданских лиц, которых РФ и Украина намерены забрать и готовы передать. Также стороны обсудили вопрос возвращения жителей Курской области, остающихся на территории Украины.
«Также, конечно, говорили о важности возвращения домой молодых совсем ребят, которым 18, 19, 20 лет, которые находятся в плену. Для себя это тоже считаем важным направлением и приоритетом», — подчеркнула она.
Россия и Украина договорились о сотрудничестве в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Как пояснила Лантратова, из-за отсутствия дипломатических отношений семьи погибших военнослужащих, проживающие в другом государстве, не могут получить справки для выплат от государства.