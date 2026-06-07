Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лантратова и Лубинец договорились о возвращении гражданских

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что проводит переговоры с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о возвращении в Россию с украинской территории членов десяти семей.

Источник: РИА "Новости"

Лантратова отметила, что в пятницу состоялась ее первая встреча с украинским коллегой. В рамках этой встречи три семьи вернулись в Россию, а пять человек направились к родственникам на Украину.

«У меня сейчас в работе находится истории десяти семей, которых мы должны воссоединить, и вот первые три семьи удалось воссоединить… Договорились о воссоединении семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями», — сообщила Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кроме того, российский омбудсмен указала, что достигла с украинским коллегой договоренности о взаимном обмене списками гражданских лиц, которых РФ и Украина намерены забрать и готовы передать. Также стороны обсудили вопрос возвращения жителей Курской области, остающихся на территории Украины.

«Также, конечно, говорили о важности возвращения домой молодых совсем ребят, которым 18, 19, 20 лет, которые находятся в плену. Для себя это тоже считаем важным направлением и приоритетом», — подчеркнула она.

Россия и Украина договорились о сотрудничестве в вопросе выдачи гражданам двух стран документов, необходимых для получения выплат. Как пояснила Лантратова, из-за отсутствия дипломатических отношений семьи погибших военнослужащих, проживающие в другом государстве, не могут получить справки для выплат от государства.