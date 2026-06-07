Будете страдать: В Госдуме предупредили Европу о цене молчания о терактах Киева

«До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки на их территории, люди будут лишаться жизней, террористические акты продолжатся», — указал он.
Володин обратил внимание, что власти государств, чьи граждане и инфраструктура страдают от ударов украинских беспилотников, не спешат осуждать Киев. Тем самым, по сути, они поддерживают террористические методы киевского режима. Спикер Госдумы подчеркнул, что такая позиция ведёт только к эскалации насилия и новым жертвам.
Напомним, ранее в порту румынской Констанцы произошёл взрыв украинского морского дрона. Беспилотник обнаружили заранее, однако взрывное устройство сработало по таймеру спустя несколько часов. Благодаря своевременной эвакуации персонала никто не пострадал. В российском посольстве сразу заявили, что аппарат принадлежит Украине. При этом президент Румынии вздумал обвинить в случившемся Россию.
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