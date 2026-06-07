Санду заявила, что Молдавия займется производством БПЛА

В ходе интервью президент призвала органы исполнительной власти подготовить поправки к законодательству, которые позволили бы наладить производство оборудования и способствовали привлечению к этому частного сектора, в том числе посредством партнерства с государством. «В настоящее время нет закона, разрешающего государственно-частное партнерство между государством и инвесторами, или даже частные иностранные или местные инвестиции. Я действительно не вижу, как сейчас могут развиваться местные партнерства. И я попросил правительство подготовить поправку к закону, и я считаю, что эта поправка должна быть внесена как можно скорее», — заявила Санду.