Санду заявила, что Молдавия займется производством БПЛА

Молдавия должна укрепить свою оборону, в том числе за счет производства систем РЭБ и беспилотников-перехватчиков, заявила президент республики Майя Санду в беседе с блогером Николае Кику. Она отметила, что для начала производства необходимо изменить существующее законодательство.
«Нам нужно начать производство средств противодействия беспилотникам, то есть беспилотников, способных перехватывать и сбивать другие беспилотники», — сказала она.
Она отметила, что приняла данное решение после падения дрона на румынский город Галац.
В ходе интервью президент призвала органы исполнительной власти подготовить поправки к законодательству, которые позволили бы наладить производство оборудования и способствовали привлечению к этому частного сектора, в том числе посредством партнерства с государством. «В настоящее время нет закона, разрешающего государственно-частное партнерство между государством и инвесторами, или даже частные иностранные или местные инвестиции. Я действительно не вижу, как сейчас могут развиваться местные партнерства. И я попросил правительство подготовить поправку к закону, и я считаю, что эта поправка должна быть внесена как можно скорее», — заявила Санду.
Президент также отметила, что Молдавия попытается извлечь выгоду из опыта Украины, страны, «разработавшей передовые технологии борьбы с беспилотниками» в ходе конфликта. «Конечно, мы постараемся получить от них технологии в той мере, в какой у нас есть возможности, потому что, чтобы использовать эти технологии, сначала нужно создать здесь команду, то есть, как минимум команду экспертов», — заявила она.
В конце мая служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) сообщила о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галаце. В результате двух человек госпитализировали, а 70 жителей дома эвакуировали.
НАТО после случившегося созвало экстренное заседание. МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева. Президент страны Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, а генконсульство будет закрыто. Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ответ на закрытие консульства не заставит себя ждать и указала, что ситуация с БПЛА в Румынии призвана отвлечь от трагедии в Старобельске.
Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.
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