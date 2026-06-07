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Санду заявила, что Молдавия займется производством БПЛА

Президент республики заявила, что решение об укреплении обороны было принято после падения дрона на румынский город Галац. Она призвала исполнительную власть подготовить соответствующие поправки к законодательству.

Источник: РБК

Молдавия должна укрепить свою оборону, в том числе за счет производства систем РЭБ и беспилотников-перехватчиков, заявила президент республики Майя Санду в беседе с блогером Николае Кику. Она отметила, что для начала производства необходимо изменить существующее законодательство.

«Нам нужно начать производство средств противодействия беспилотникам, то есть беспилотников, способных перехватывать и сбивать другие беспилотники», — сказала она.

Она отметила, что приняла данное решение после падения дрона на румынский город Галац.

В ходе интервью президент призвала органы исполнительной власти подготовить поправки к законодательству, которые позволили бы наладить производство оборудования и способствовали привлечению к этому частного сектора, в том числе посредством партнерства с государством. «В настоящее время нет закона, разрешающего государственно-частное партнерство между государством и инвесторами, или даже частные иностранные или местные инвестиции. Я действительно не вижу, как сейчас могут развиваться местные партнерства. И я попросил правительство подготовить поправку к закону, и я считаю, что эта поправка должна быть внесена как можно скорее», — заявила Санду.

Президент также отметила, что Молдавия попытается извлечь выгоду из опыта Украины, страны, «разработавшей передовые технологии борьбы с беспилотниками» в ходе конфликта. «Конечно, мы постараемся получить от них технологии в той мере, в какой у нас есть возможности, потому что, чтобы использовать эти технологии, сначала нужно создать здесь команду, то есть, как минимум команду экспертов», — заявила она.

В конце мая служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) сообщила о падении беспилотника на многоквартирный жилой дом в городе Галаце. В результате двух человек госпитализировали, а 70 жителей дома эвакуировали.

НАТО после случившегося созвало экстренное заседание. МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева. Президент страны Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата, а генконсульство будет закрыто. Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ответ на закрытие консульства не заставит себя ждать и указала, что ситуация с БПЛА в Румынии призвана отвлечь от трагедии в Старобельске.

Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты на страны Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

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