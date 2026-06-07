Трамп заявил, что не обещал не воевать

«Я ничего не обещал. Мне не нравятся эти бесконечные войны. Но это не бесконечная война», — отметил американский лидер, комментируя конфликт с Ираном.
По его словам, США находятся в состоянии конфликта с Ираном только на протяжении трех месяцев, при этом значительная часть этого периода прошла в условиях «довольно хорошего перемирия».
В ходе интервью президент США также сообщил, что Соединенные Штаты вывезут и уничтожат высокообогащенный уран с территории Ирана независимо от того, будет ли заключена мирная сделка между странами. Если же Тегеран и Вашингтон не достигнут соглашения, США «военным путем очень жестко» урегулируют ситуацию с Ираном, добавил Трамп.
Дональд Трамп неоднократно утверждал, что заслуживает Нобелевской премии мира как никто другой, однако, по его словам, он ее никогда не получит. В мае прошлого года бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что Трамп может отказаться от переговоров по мирному урегулированию на Украине, чтобы сосредоточиться на разрешении других конфликтов ради получения Нобелевской премии мира.
Трамп заявлял, что был причастен к завершению восьми конфликтов за время своего второго президентского срока — причем не всегда военных — между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС. Кроме того, после прихода к власти американский президент пообещал завершить конфликт на Украине за несколько месяцев.
В начале этого года Трамп заявил, что должен был получить несколько Нобелевских премий мира за предотвращение «восьми войн», обвинив Норвегию в отказе в присуждении ему этой награды, несмотря на, по его словам, дипломатические достижения.