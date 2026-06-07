Явка на парламентских выборах в Армении превысила 58%

В выборах участвуют 18 политических сил, включая «Альянс Армения» во главе с экс-президентом (1998−2008) Робертом Кочаряном, альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, а также правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Для прохождения в парламент партии надо преодолеть порог 4%; на уровне 8% он установлен для блока из двух партий, 10% — для альянса из более чем двух партий. Минимального порога явки нет.