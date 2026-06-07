Явка на парламентских выборах в Армении превысила 58%

Явка на парламентских выборах в Армении составила 58,97%, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Согласно данным ЦИК, в голосовании всего приняли участие 1 476 697 избирателей.
7 июня в Армении завершилось голосование на парламентских выборах. В 20:00 (19:00 мск) закрылись все 2005 избирательных участков по всей территории страны и начался процесс подсчета голосов.
В выборах участвуют 18 политических сил, включая «Альянс Армения» во главе с экс-президентом (1998−2008) Робертом Кочаряном, альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, а также правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном. Для прохождения в парламент партии надо преодолеть порог 4%; на уровне 8% он установлен для блока из двух партий, 10% — для альянса из более чем двух партий. Минимального порога явки нет.
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