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Полянский назвал письмо Зеленского Путину провокацией

ВЕНА, 7 июн — РИА Новости. Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является провокационным шагом, направленным на создание впечатления, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия — нет, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на него на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что письмо было разослано также через международные организации, в том числе ОБСЕ.

По мнению Полянского, на одном из ближайших заседаний ОБСЕ украинская сторона, вероятно, попытается представить письмо как жест в пользу мира.

«Мы все понимаем, что это абсолютно провокационный шаг, который исключительно направлен на пиар и на создание иллюзии того, что Украина хочет мира, а Россия нет», — отметил постпред РФ.

Вместе с тем дипломат заявил, что о нежелании Киева идти к миру свидетельствуют последние атаки в Старобельске и Енакиево ДНР, а также другие случаи ударов ВСУ по мирному населению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский мог найти другой способ передать письмо президенту РФ Владимиру Путину, а не использовать мегафон.

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