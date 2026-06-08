Полянский назвал письмо Зеленского Путину провокацией

Ранее Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт. Путин отреагировал на него на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что письмо было разослано также через международные организации, в том числе ОБСЕ.