Экс-премьер Польши Миллер назвал приезд Буданова в Варшаву провокацией

При этом бывший президент Польши Бронислав Коморовский занял более мягкую позицию. По его мнению, Буданов приехал не для того, чтобы немедленно решить спорный вопрос, а чтобы понять, остается ли возможность для дальнейшего диалога между Варшавой и Киевом.