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Явка на парламентских выборах в Армении составила 59%

Итоговая явка на выборах в парламент Армении составила 58,97%. В голосовании приняли участие 1,5 млн граждан. Об этом сообщил председатель ЦИК Ваагн Овакимян, передает Armenpress.

Итоговая явка на выборах в парламент Армении составила 58,97%. В голосовании приняли участие 1,5 млн граждан. Об этом сообщил председатель ЦИК Ваагн Овакимян, передает Armenpress.

Голосование завершилось в 20:00 (19:00 мск). В правоохранительные органы поступило 425 сообщений о нарушениях во время выборов, сообщает Armenpress.

За места в парламенте Армении борются 18 политических сил — 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна, который занимает должность с 2018 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Какими путями идти к хорошей жизни».

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