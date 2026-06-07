Полицию стянули в центр Еревана после закрытия избирательных участков

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех соперников, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо честной предвыборной борьбы идёт война с демократическими процедурами. Эксперты связывают предвыборные репрессии с тем, что Пашинян не может одержать честную победу. В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, но окончательное решение остаётся за Ереваном.