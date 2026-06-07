Полицию стянули в центр Еревана после закрытия избирательных участков

Полицейские автобусы замечены на площади Республики, где расположены правительственные здания, у здания Оперы, а также возле резиденции премьер-министра на улице Прошяна. Много сотрудников правопорядка дежурят по периметру винного фестиваля на улице Сарьяна, что позволяет силовикам фактически контролировать центральную часть города.
Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск). Несмотря на присутствие полиции, обстановка в центре остаётся спокойной, там много горожан и туристов.
Напомним, в Армении 7 июня прошли парламентские выборы, в которых участвовали 18 политических сил — партий и блоков. Жители страны продемонстрировали крайне высокую явку — 58,97%. По данным первых экзитполов, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна терпит сокрушительное поражение от оппозиции.
Предвыборная кампания в республике сопровождалась препятствиями для конкурентов власти. В отношении ряда оппозиционных политиков были возбуждены уголовные дела. Представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян обвинил правительство в «выборных каруселях» и использовании административного ресурса, адвокат Арам Вардеванян от партии «Сильная Армения» привёл пример, когда в квартире прописано всего три человека, а в списках избирателей значится 35, а блок экс-президента Роберта Кочаряна сообщил о незаконном перемещении бюллетеней.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех соперников, нельзя считать легитимными. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Ереване вместо честной предвыборной борьбы идёт война с демократическими процедурами. Эксперты связывают предвыборные репрессии с тем, что Пашинян не может одержать честную победу. В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, но окончательное решение остаётся за Ереваном.
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