Telegraph: США планируют купить архипелаг Чагос

Великобритания 3 октября 2024 года объявила о достижении соглашения по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Договор подвергся критике со стороны США после того, как Лондон не сразу предоставил американским бомбардировщикам доступ к базе для нанесения ударов по Ирану.