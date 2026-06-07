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Telegraph: США планируют купить архипелаг Чагос

США рассматривают возможность приобретения архипелага Чагос, на территории которого расположена совместная британо-американская авиабаза Диего-Гарсия. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Источник: Reuters

Как указывается в публикации, «Белый дом рассматривает план покупки островов Чагос у Маврикия, потенциально разрушая план (британского премьера. — Прим. ред.) Кира Стармера по передаче суверенитета территории. Официальные лица в США подготовили предложение обойти Британию и провести собственную сделку, чтобы забрать контроль над стратегически важной британо-американской военной базой Диего-Гарсия на фоне неопределенности вокруг ее будущего».

По данным издания, данный вариант является одним из нескольких, представленных администрацией президента США Дональда Трампа в документе, который предлагается в качестве альтернативы плану британского премьер-министра. В статье уточняется, что эта опция не является приоритетной для Вашингтона.

«Белый дом постоянно обсуждает с Даунинг-стрит обеспечение безопасности базы Диего-Гарсия», — отмечается в материале.

Ранее газета Times со ссылкой на источники информировала, что британские власти отозвали закон о ратификации соглашения о передаче Маврикию островов Чагос. Это решение было принято на фоне критики данной сделки со стороны Соединенных Штатов.

Великобритания 3 октября 2024 года объявила о достижении соглашения по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия. Договор подвергся критике со стороны США после того, как Лондон не сразу предоставил американским бомбардировщикам доступ к базе для нанесения ударов по Ирану.

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