Стармер урежет бюджет на климат и транспорт ради инвестиций в оборону

Глава британского правительства, в частности, урежет капитальные расходы на 1% по всем ведомствам, что позволит привлечь около £6 млрд (€6,94 млрд) к концу парламентского срока. При этом ведомства по климату и транспорту столкнутся с дополнительными сокращениями по сравнению с другими, говорится в публикации. Глава Минтранса Хайди Александер, в свою очередь, установила «красные линии» для защиты железнодорожного транспорта, дорожного строительства и автобусных перевозок.