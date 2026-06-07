Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен сократить расходы на достижение нулевого уровня выбросов и на транспорт в рамках поиска средств для финансирования оборонной программы, сообщает The Sunday Times.
По данным издания, Стармер намерен опубликовать свой инвестиционный план в оборону до саммита НАТО в Турции 7 июля.
«План инвестиций в оборону позволит оперативно обеспечить наши передовые силы лучшим оборудованием и технологиями, одновременно инвестируя в экономику Великобритании и способствуя ее росту. Мы работаем над завершением плана, и он будет опубликован в кратчайшие сроки», — заявили в Минобороны королевства.
Глава британского правительства, в частности, урежет капитальные расходы на 1% по всем ведомствам, что позволит привлечь около £6 млрд (€6,94 млрд) к концу парламентского срока. При этом ведомства по климату и транспорту столкнутся с дополнительными сокращениями по сравнению с другими, говорится в публикации. Глава Минтранса Хайди Александер, в свою очередь, установила «красные линии» для защиты железнодорожного транспорта, дорожного строительства и автобусных перевозок.
Канцлер Казначейства Британии Рейчел Ривз, как говорится в публикации, «глубоко разочарована» действиями премьера, но работает с Даунинг-стрит для поиска решения.
Генерал флота Гвин Дженкинс заявил изданию, что королевский ВМФ тратит более трети времени на противодействие российским подводным угрозам. Сэкономленные средства пойдут на разработку новой ядерной боеголовки, истребителей Tempest и боевых дронов, говорится в публикации.
Ранее начальник штаба обороны британских вооруженных сил Ричард Найтон заявил, что риски и угрозы для Великобритании в настоящее время выше, чем когда-либо со времен холодной войны. По его словам, Россия «прощупывает, бросает вызов, проверяет» британскую оборону и «повышает ставки, рискуя перейти черту».
6 июня Стармер заявил, что британская разведка и некоторые страны альянса считают, что Россия может «напасть на НАТО» уже в 2030 году. По словам премьера, это указывает на срочность и приоритетность наращивания оборонных расходов. Он отметил, что новый инвестиционный план будет прежде всего направлен на развитие военного потенциала Великобритании.
У России нет геополитических, экономических, политических или военных причин для войны со странами НАТО, заявлял президент Владимир Путин. По его словам, это «все страны НАТО воюют с Россией». Заявления о возможной «большой войне», звучащие на Западе, глава государства называл ложью и бредом.
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