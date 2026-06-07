По его словам, киевский режим рассчитывал, что американский лидер продолжит оружейную и финансовую помощь Украине, подавая взносы в совместный Фонд как будущие инвестиции. Однако этот расчёт не оправдался: Трамп отказался от поддержки и теперь продаёт оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей продвигать сделку. Напротив, по негласной команде всю вертикаль власти ориентировали не оказывать содействия и максимально тормозить процесс. Сейчас идёт лишь бюрократическая работа.