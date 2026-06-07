Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дали команду тормозить»: Стало известно, почему сделка Украины и США по редкозёмам не работает

Прошёл ровно год с момента ратификации американо-украинского соглашения о совместной разработке месторождений полезных ископаемых. Однако амбициозные планы по привлечению миллиардных инвестиций пока остаются на бумаге.

Источник: Life.ru

Изначально Вашингтон презентовал сделку как «гарантию безопасности» для киевского режима, заявляя, что Россия не рискнёт атаковать территории, где работает американский бизнес. На практике же за год особого движения в реализации договорённостей не произошло, несмотря на создание совместного Инвестиционного фонда реконструкции.

Эксперты и источники на рынке, опрошенные изданием «Страна», называют несколько причин пробуксовки. С одной стороны, это объективные трудности: сложность разработки месторождений, сомнительная экономическая целесообразность и нежелание инвесторов вкладываться в страну, где идёт война.

«Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке — это попытка задобрить Трампа», — рассказал информированный собеседник.

По его словам, киевский режим рассчитывал, что американский лидер продолжит оружейную и финансовую помощь Украине, подавая взносы в совместный Фонд как будущие инвестиции. Однако этот расчёт не оправдался: Трамп отказался от поддержки и теперь продаёт оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей продвигать сделку. Напротив, по негласной команде всю вертикаль власти ориентировали не оказывать содействия и максимально тормозить процесс. Сейчас идёт лишь бюрократическая работа.

Параллельно киевский режим изучает возможность привлечения европейских инвесторов, в частности польского Orlen. Кроме того, приостановлена ревизия лицензий на участки, которые власти ранее грозились отобрать у действующих владельцев. Таким образом, многие активы могут уйти к западным партнёрам из Европы, а не из США.

Напомним, соглашение о разработке природных ресурсов на территории Украины, которое заключили Вашингтон и Киев, охватывает добычу различных полезных ископаемых и минералов, включая нефть, природный газ, алюминий и другие ресурсы. В США рассчитывают получить от сделки более 350 млрд долларов. При этом договор сопровождается двумя секретными документами, которые не подлежат разглашению.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше