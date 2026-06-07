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ЦИК Армении объявил итоговую явку на выборах в парламент

Итоговая явка на выборах в парламент Армении достигла 58,97%. В голосовании участвовали 1,5 миллиона граждан. Как сообщает Armenpress, эти данные озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Ваагн Овакимян.

Источник: РИА "Новости"

Процесс голосования завершился в 20:00 (19:00 мск). По информации Armenpress, в правоохранительные органы поступило 425 сообщений о нарушениях, зафиксированных в ходе выборов.

За депутатские мандаты в парламенте Армении соревнуются 18 политических сил, в том числе 16 партий и два блока. Среди участников — партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр республики Никол Пашинян, находящийся на этом посту с 2018 года.

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