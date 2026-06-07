ЦИК Армении объявил итоговую явку на выборах в парламент

Процесс голосования завершился в 20:00 (19:00 мск). По информации Armenpress, в правоохранительные органы поступило 425 сообщений о нарушениях, зафиксированных в ходе выборов.
За депутатские мандаты в парламенте Армении соревнуются 18 политических сил, в том числе 16 партий и два блока. Среди участников — партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр республики Никол Пашинян, находящийся на этом посту с 2018 года.
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше