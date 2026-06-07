«Страна» узнала о желании Киева «притормозить» сделку с США по недрам

Киев дал негласный сигнал замедлить реализацию ресурсной сделки с США, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники, связанные с добывающей промышленностью. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.
«Уже несколько месяцев никакого движения по ней фактически нет. После того как отношения между [украинским лидером Владимиром] Зеленским и [президентом США Дональдом] Трампом окончательно испортились, в ОП (офис президента. — РБК) дали команду притормозить. Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания войны», — сказал изданию один из собеседников.
Соглашение между Украиной и США, подписанное в мае 2025 года, касается совместной разработки украинских месторождений — от нефтегазовых активов до залежей лития и редкоземельных металлов. При подписании стороны заявляли, что сделка должна привлечь в страну крупные инвестиции. В Вашингтоне ее также называли элементом гарантий безопасности для Украины.
Для реализации договоренностей Украина и США создали инвестиционный фонд реконструкции. Фонд ранее сообщал о запуске онлайн-портала для заявок инвесторов и рассмотрении десятков проектов в сферах критических минералов, энергетики, транспорта, логистики и технологий, отмечает издание.
При этом, как пишет «Страна», заметного прогресса по крупным сырьевым проектам пока нет. Единственным публично известным проектом стал конкурс на разработку литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. Его победителем была названа Dobra Lithium Holdings JV, LLC. По данным The New York Times, за консорциумом стоят Techmet, совладельцем которой является правительство США через Международную финансовую корпорацию развития, и миллиардер Рональд Лаудер, близкий к Трампу. Позднее итоги конкурса были оспорены в суде.
В марте Инвестиционный фонд реконструкции сообщил об утверждении первой инвестиции, однако она связана не с добычей полезных ископаемых, а с украинской компанией Sine Engineering, которая занимается технологиями управления беспилотниками. Сумма вложений не раскрывалась, отмечает издание.
Собеседники «Страны» называют среди причин замедления сделки неопределенность из-за продолжающихся боевых действий, отсутствие ясности по срокам их завершения, а также политический фактор. Один из источников издания утверждает, что Киев может рассматривать привлечение к разработке ресурсов других инвесторов, в том числе европейских.
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