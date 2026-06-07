«Страна» узнала о желании Киева «притормозить» сделку с США по недрам

При этом, как пишет «Страна», заметного прогресса по крупным сырьевым проектам пока нет. Единственным публично известным проектом стал конкурс на разработку литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. Его победителем была названа Dobra Lithium Holdings JV, LLC. По данным The New York Times, за консорциумом стоят Techmet, совладельцем которой является правительство США через Международную финансовую корпорацию развития, и миллиардер Рональд Лаудер, близкий к Трампу. Позднее итоги конкурса были оспорены в суде.