Focus: депутаты Европарламента от BSW прибыли в Москву

В тот же день депутат бундестага от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что безопасность Европы возможна только при условии взаимодействия с Россией. Он отметил, что на уровне Евросоюза принимается значительное число идеологически мотивированных решений, направленных против интересов Москвы.