В совместном заявлении Фирмених и фон дер Шуленбург указали, что намерены продолжить контакты, установленные в ходе прошлогодней поездки, приуроченной к 80-й годовщине Победы над нацистской Германией.
«Мы хотим продолжить переговоры, которые начали в прошлом году во время нашего визита по случаю 80-й годовщины Победы над нацистской Германией», — заявили политики.
По оценке евродепутатов, отсутствие диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией в настоящее время представляет собой крайне опасную ситуацию, которую требуется преодолеть. Представители BSW отметили необходимость поиска новых форматов взаимодействия, альтернативных текущему курсу ЕС.
«Мы считаем срочно необходимым развить новые форматы переговоров с Россией по линии гражданского общества, вместо того чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая вредит прежде всего ЕС и Германии», — подчеркнули евродепутаты.
В тот же день депутат бундестага от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что безопасность Европы возможна только при условии взаимодействия с Россией. Он отметил, что на уровне Евросоюза принимается значительное число идеологически мотивированных решений, направленных против интересов Москвы.
Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер, в свою очередь, подверг критике курс действующего правительства ФРГ на свертывание диалога с Россией. Оценивая готовность властей ФРГ к переговорам с Москвой, он выразил сожаление в связи с текущей позицией кабинета министров.