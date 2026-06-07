Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Focus: депутаты Европарламента от BSW прибыли в Москву

Депутаты Европарламента Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург, являющиеся членами партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), прибыли в Москву для переговоров с российскими официальными лицами. Как сообщил портал Focus Online, в программу визита включены встречи с представителями администрации президента РФ, депутатами Госдумы и членами гражданского общества.

Источник: Reuters

В совместном заявлении Фирмених и фон дер Шуленбург указали, что намерены продолжить контакты, установленные в ходе прошлогодней поездки, приуроченной к 80-й годовщине Победы над нацистской Германией.

«Мы хотим продолжить переговоры, которые начали в прошлом году во время нашего визита по случаю 80-й годовщины Победы над нацистской Германией», — заявили политики.

По оценке евродепутатов, отсутствие диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией в настоящее время представляет собой крайне опасную ситуацию, которую требуется преодолеть. Представители BSW отметили необходимость поиска новых форматов взаимодействия, альтернативных текущему курсу ЕС.

«Мы считаем срочно необходимым развить новые форматы переговоров с Россией по линии гражданского общества, вместо того чтобы делать ставку на дальнейшую эскалацию и экономическую войну, которая вредит прежде всего ЕС и Германии», — подчеркнули евродепутаты.

В тот же день депутат бундестага от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что безопасность Европы возможна только при условии взаимодействия с Россией. Он отметил, что на уровне Евросоюза принимается значительное число идеологически мотивированных решений, направленных против интересов Москвы.

Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер, в свою очередь, подверг критике курс действующего правительства ФРГ на свертывание диалога с Россией. Оценивая готовность властей ФРГ к переговорам с Москвой, он выразил сожаление в связи с текущей позицией кабинета министров.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше