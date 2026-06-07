США задумали опередить Лондон и купить остров с военной базой под носом у Ирана

Архипелаг Чагос в Индийском океане, и особенно его главный остров Диего-Гарсия, стал ключевым стратегическим узлом в контексте войны США с Ираном. Совместная американо-британская военная база на острове служит для США почти незаменимой платформой для операций на Ближнем Востоке, позволяя стратегическим бомбардировщикам наносить удары по иранским объектам. Эта роль превратила базу и в цель: в марте 2026 года Иран впервые предпринял неудачную попытку ракетного удара по Диего-Гарсия, продемонстрировав способность атаковать цели на расстоянии более 3500 км.