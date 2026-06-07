США задумали опередить Лондон и купить остров с военной базой под носом у Ирана

По данным издания, такое решение потенциально способно нарушить планы британского премьера Кира Стармера по передаче суверенитета над этой территорией. Американские официальные лица подготовили предложение, которое позволяет обойти Великобританию и провести собственную сделку. Цель — получить контроль над военной базой Диего-Гарсия на фоне неопределённости вокруг её будущего статуса.
Газета отмечает, что этот сценарий входит в число вариантов, которые администрация президента США Дональда Трампа изложила в специальном документе. Документ должен стать альтернативой британскому плану. При этом издание уточняет, что данная опция не относится к приоритетным для Вашингтона.
В материале также говорится, что Белый дом постоянно обсуждает с Даунинг-стрит вопросы обеспечения безопасности базы Диего-Гарсия.
Архипелаг Чагос в Индийском океане, и особенно его главный остров Диего-Гарсия, стал ключевым стратегическим узлом в контексте войны США с Ираном. Совместная американо-британская военная база на острове служит для США почти незаменимой платформой для операций на Ближнем Востоке, позволяя стратегическим бомбардировщикам наносить удары по иранским объектам. Эта роль превратила базу и в цель: в марте 2026 года Иран впервые предпринял неудачную попытку ракетного удара по Диего-Гарсия, продемонстрировав способность атаковать цели на расстоянии более 3500 км.
Одновременно вокруг архипелага развернулся политико-дипломатический конфликт. Президент США Дональд Трамп заблокировал соглашение о передаче суверенитета над островами Маврикию, фактически используя эту сделку как рычаг давления на Великобританию, изначально не желавшую предоставлять базу для наступательных действий против Ирана.
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