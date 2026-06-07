Трамп пообещал вывезти уран из Ирана независимо от исхода переговоров

«Если мы заключим сделку и окажемся в дружеских отношениях, то мы пойдем (извлекать уран.— “Ъ”) вместе. Это будет наш материал. Мы вывезем его и уничтожим, будь то на месте или за пределами», — сказал господин Трамп NBC News. «Если мы не заключим сделку, то мы очень жестко разнесем их военным путем. И мы подождем, прежде чем идти (забирать уран.— “Ъ”)», — добавил американский президент.