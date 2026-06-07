Макрон и Мерц прибыли в Лондон для обсуждения переговоров с РФ по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в Лондон, чтобы обсудить возможные переговоры с Россией по Украине, пишет РИА Новости.
Сообщается, что на встрече также будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский.
Макрон вышел на Даунинг-стрит пешком через черный ход с территории британского МИД и поприветствовал представителей СМИ журналистам, после встретился со Стармером, а затем они прошли внутрь резиденции.
Мерц прибыл на несколько минут позже Макрона. Его также приветствовал лично Стармер. Для гостей у резиденции британского премьера приготовили красный ковер и повесили флаги четырех стран.
Сообщается, что сначала переговоры проведут три европейских лидера, а затем к ним примкнет Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу и завершить конфликт. Глава российского государства заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Сообщалось, что глава киевского режима пришел в ярость после публичного ответа президента РФ на его письмо.