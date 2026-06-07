Макрон и Мерц прибыли в Лондон для обсуждения переговоров с РФ по Украине

Напомним, ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу и завершить конфликт. Глава российского государства заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Сообщалось, что глава киевского режима пришел в ярость после публичного ответа президента РФ на его письмо.